В Мурманске готовятся к Первой Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет 14 февраля в Международный день книгодарения.

Для участия в акции можно купить книгу в магазине или выбрать любимое издание из своей домашней книжной коллекции и принести его в Областную научную библиотеку. Книги будут приниматься 14, 15, 16 февраля с 16:00 до 19:00, 18 и 19 февраля с 14:00 до 17:00 в холле первого этажа библиотеки. Все собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Дети будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Вы можете подарить любую книгу, главное, чтобы она была интересной и увлекательной.

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