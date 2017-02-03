Только в восьми муниципальных образованиях Мурманской области рождаемость превысила смертность. По итогам 2016 года Мурманск попал в этот список. По данным отделов ЗАГС, в Мурманске, Оленегорске, Печенгском районе, Североморске, Александровске, Островном, Заозерске и Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

Всего в минувшем году в Мурманской области зарегистрировано записей актов гражданского состояния: о рождении – 8 617, о смерти – 8 752. То есть, умерло на 135 человек больше, чем родилось.