Сегодня в проект «Городская карта поддержки» включились семь новых участников (в частности, ОАО «Дента», сеть аптек «Еврофарма», ООО «ТК Трест», ООО «ТК Радиоклуб», ООО «Радиоклуб НОРД», ООО «Околица»). Городская карта поддержки» позволяет получить скидку 5 процентов и более на утвержденный ассортимент продуктов питания, лекарств и других товаров и услуг.

Всего в проекте принимают участие более 170 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, в их числе не только магазины, но и кинотеатры, аптеки, медицинские центры.

Сегодня держателями городской карты поддержки является более 25 тысяч горожан, и с февраля их число значительно увеличится. С 1 февраля принято решение о существенном расширении перечня льготных категорий граждан, имеющих право на получение карты. Это позволит дополнительно распространить действие социальной программы «Городская карта поддержки» более чем на 15000 человек. Помимо льготных категорий граждан, уже имевших право на поддержку, возможность получить Городскую карту поддержки теперь имеют лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», ветераны труда Мурманской области, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, семьи, воспитывающие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.