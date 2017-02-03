В субботу, 4 февраля, в Мурманске пройдет региональный этап отборочных соревнований «Лиги военно-патриотических клубов» Армейских международных игр – 2017, сообщает ER.RU.

Организаторами мероприятия стали Региональное отделение ДОСААФ России Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе», Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 г. Мурманска. Соревнования проводятся при содействии Мурманской региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск ВДВ и Регионального отделения Партии «Единая Россия».

Состязания будут проходить в два этапа: первый - многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух», второй - военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в бою».

Региональный этап отборочных соревнований «Лиги военно-патриотических клубов» Армейских международных игр – 2017 будет проходить на базе Регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области (г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 46), начало в 11 часов 4 февраля.