В рамках масштабной городской программы в 2012 году городские власти приняли решение перевести все дворовые стадионы в ведение МАУ ГСЦ «Авангард».С тех пор траты на содержание , освещение и уборку взял на себя город.

Все они оснащены искусственным покрытием и тренажерами. Каждую зиму заливаются бесплатные катки около общеобразовательных учреждений. За последние три года в юной части Первомайского округа были обустроены стадионы на территории дома № 20 на улице Баумана и дома № 139 на Кольском проспекте. Ранее эти территории находились в запустении.

Несмотря на то, что в начале 2017 года в Мурманске выпало много снега, площадки прекрасно очищены от снега.

По словам заместителя директора МАУ ГСЦ «Авангард» Сергея Негода, был заключен договор с подрядчиками, которые регулярно выполняют снегоуборочные работы на всех подведомственных «Авангарду» территориях. В их распоряжении различные снегоуборочные комбайны, фронтальные погрузчики разных размеров и другая необходимая для этого техника.