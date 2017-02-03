В Мурманске стартовал пятый киномарафон фестиваля "Северный Характер". Эта акция дает возможность жителям 35 населенных пунктов региона увидеть лучшие фильмы из коллекции международного кинофестиваля. В этом году в программу киномарафона вошли 10 лучших работ, а за те пять лет, что проводится акция, лучшие образцы российской и мировой кинодокументалистики и телепрограмм увидели почти 25 тысяч северян. Ни при каких других обстоятельствах наши земляки в "отдаленке" увидеть их не смогли бы. В некоторых поселках кино на большом экране смотрели в последний раз вообще при советской власти.

- По традиции для киномарафона мы выбрали не только фильмы-призеры, но и те, которые особенно понравились зрителям и нам самим, - рассказала Светлана Солдатова, президент кинофестиваля "Северный Характер". - Все они сняты на севере северными режиссерами и тележурналистами. Программа будет интересна и взрослым и детям.

Открылся киномарафон 2 февраля в кинотеатре "Аврора" премьерным показом фильма "О чем молчат французы" Владимира Шевелькова. Его любители кино вспомнят по фильму "В моей смерти прошу винить Клаву К" и "Гардемарины". Автор картины лично представил фильм мурманским зрителям и ответил на вопросы публики.

- Последние годы я снимал рекламу и сериалы, но пришло время творчески высказаться с помощью полнометражного кино с оригинальной историей, - рассказал Владимир Шевельков. - Основой для сценария стала книга моего друга Владимира Корнева "О чем молчат французы" про войну Франции с Россией.

Париж мы снимали в Петербурге, а в качестве музыкального сопровождения я использовал песни Сергея Шнурова. В эпизодах снимался я сам, Татьяна Буланова и футболисты "Зенита".

Действие фильма происходит сразу в двух эпохах, однако, движет главными героями и прошлого и современности любовь к женщине. Не обошлось и без суперспособностей! Вообще фильм получился простой и веселый. Про наше мировоззрение, про доверие, про нас.