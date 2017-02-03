Мурманский скульптор Александр Арсентьев завершает работу над глиняной моделью будущей мемориальной доски Михаилу Ивченко. Доска из белого мрамора будет установлена на доме №17 по улице Ивченко.

В будущей мемориальной доске талантливо переданы главные черты характера героя Великой Отечественной войны, запечатленные на фото военных лет.

- Открытие памятного места состоится 17 февраля, - уточнил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Большая работа по обновлению мемориальных досок и памятников в городе требует особого внимания. И замечательно, что в этом важном деле нам помогает такой плодотворный и понимающий скульптор, как Александр Геннадьевич. В свои произведения он вкладывает душу.