«В ходе проверки была обнаружена хлебобулочные изделия, на которых не были указаны данные о сроках реализации, - подчеркнул член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена», сторонник Партии Кирилл Чудинов. – Такая продукция считается просроченной».
«Все замечания, которые появились по результатам проверки, мы изложили представителям торговой точки, - сказал в заключение Юрий Шадрин. – Радует, что они охотно шли на контакт, выразили готовность исправить нарушения, а также передать наши пожелания руководству торговой сети. В дальнейшем мы планируем посетить этот магазин еще раз, чтобы убедиться, что к нашим замечаниям прислушались».