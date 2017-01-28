Сегодня в Мурманске в рамках реализации партийных проектов «Честная цена» и «Единая страна - доступная среда» состоялся общественный рейд в магазин торговой сети ««Народная 7Я семьЯ», расположенный в Пионерском переулке.

«В целом магазин оставляет благоприятное впечатление, но есть и ряд недочетов, на которые было указано руководству торговой точки. В частности, недостаточно широко представлены местные производители, - отметил член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена», член Президиума регионального Политсовета, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин. –По целым группам– это, например, молочные и мясные изделия, рыбопродукция – мы увидели товары одной или двух компаний из Мурманской области. Кроме того, хотелось бы, чтобы все товары местного производства выделялись специальными ценниками».

В книге отзывов и предложений проверяющие обнаружили большое количество негативных отзывов, благодарностей почти нет. А один из запасных выходов загорожен стеллажом с открытками. А такое не допускается. Кроме того, оказалось, что данная торговая точка практически недоступна для посещения маломобильными группами населения.

«В ходе проверки была обнаружена хлебобулочные изделия, на которых не были указаны данные о сроках реализации, - подчеркнул член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена», сторонник Партии Кирилл Чудинов. – Такая продукция считается просроченной».

«Все замечания, которые появились по результатам проверки, мы изложили представителям торговой точки, - сказал в заключение Юрий Шадрин. – Радует, что они охотно шли на контакт, выразили готовность исправить нарушения, а также передать наши пожелания руководству торговой сети. В дальнейшем мы планируем посетить этот магазин еще раз, чтобы убедиться, что к нашим замечаниям прислушались».