102 объекта было выявлено в ходе обследования акватории Кольского залива и его прибрежной полосы. 52 из них находится на берегу 50 на дне залива. Такие цифры сообщила во время заседания правительства Мурманской области министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова.

Детальное обследования найденных объектов проводилось до глубины 20 метров водолазами, а глубже с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. Один из них работал до глубины 100 метров, второй до глубины 300 метров. В губе Ретинская в дополнение к этому оборудованию применялся еще и высокочастотный эхолот. Всего в этом месте обнаружено 16 объектов. Начало подъема запланировано на май этого года. Первыми на очереди стоит «склад» в губе Ретинская. В настоящее время проет подъема проходит госудаственную экологическую экспертизу.

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