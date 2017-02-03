По данным полицейской статистики, в 70 процентах дорожно-транспортных происшествий от тяжелых травм спасают автомобильные ремни безопасности. Ремень удерживает водителей и пассажиров, например, при заносе транспортного средства. Пристегнутому водителю легче сконцентрироваться на управлении автомобиля, не думая при этом как удержаться в кресле.

И все же в пути многие игнорируют это устройство безопасности. Только в Кольском районе в январе текущего года выявлено около 190 нарушений правил пользования ремнями безопасности и 50 нарушений правил перевозки детей.

Участвуя в акции, организованной сотрудниками ГИБДД, и, вручая водителям листовки «Пристегнись!», дети напомнили им о необходимости использования удерживающих устройств для перевозки детей, не достигших возраста 12 лет, и ремней безопасности – для остальных пассажиров и самого водителя. Ребята обращались в автовладельцам: «Уважаемые водители, своевременно проявляйте заботу о своих пассажирах! Перед началом каждой поездки убедитесь в том, что они надежно пристегнуты и, конечно, пристегивайтесь сами!»