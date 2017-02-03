На 477, 5 процента увеличился государственный долг Мурманской области за период с 2011 по 2015 годы. По данным Контрольно-счетной палаты, рост госдолга значительно опережает темпы прироста налоговых и неналоговых поступлений бюджета – 30,5 процента. В результате коэффициент долговой нагрузки областного бюджета увеличился с 10,7 % в 2011 году до 46,0 % в 2015 году, то есть в 4,3 раза. Государственный долг Мурманской области по состоянию на 01 января 2017 года составил 20 миллиардов 658 миллиона рублей или 40,8 % к годовому объему доходов областного бюджета.