В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 11-летней девочки на территории батутного парка «Небо», который находится в Коле. Статья, по которой, скорее всего, придется отвечать организаторам опасного досуга, - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Все случилось 22 января. Школьница упала на металлический каркас батута и получила перелом грудного позвонка. На «скорой» пострадавшую отвезли в больницу. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.