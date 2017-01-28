В Мурманске сократилось число пунктов отпуска льготных лекарств. Также изменились адреса «льготных» точек – в аптечных отделах, расположенных на первых этажах медучреждений, фармпрепараты больше не выдают. Потому все больше мурманчан задаются вопросами: «Куда же идти за жизненно важными таблетками и ампулами? И почему закрыли прежние «льготные» отделы?».

Подробный материал о причинах и последствиях смены «прописок» точек отпуска препаратов льготникам опубликован в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Сегодня же мы получили официальное сообщение от регионального министерства здравоохранения, в котором указаны адреса аптечных пунктов, где с этого года мурманские льготники могут получить лекарства.

Итак, пациентов городской поликлиники № 4 и детской поликлиники № 5 обслуживают в аптеках на ул. Лобова, 33/2 и ул. Невского, 80. Ждут жителей Ленинского округа и в росляковском пункте на Североморском шоссе,16 А.

Тем, кто прикреплен к отделенческой поликлинике на ст. Мурманск ОАО «РЖД» или к Мурманскому многопрофильному центру им. Н. П. Пирогова Федерального медико-биологического агентства лекарства выдают на ул. Челюскинцев, 9.

Пациентам областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, городских поликлиник № 1 и № 3, областных консультативно-диагностического центра, онкодиспансера и психоневрологического диспансера следует идти с рецептами на ул. П. Зори, 2

Отпуск лекарств мурманчанам, которые относятся к городской поликлинике № 3 и детской консультативно-диагностической поликлиники, ведется на пр. Ленина, 69.

Неподалеку, на пр. Ленина, 78, лекарства выдают пациентам городская поликлиники № 1. «Льготная» точка для северян из мурманского Дома-интерната для престарелых и инвалидов», а также тех, кто посещает врачей из региональной медсанчасти МВД РФ, расположена на ул. С.Перовской, 31/11.

Мурманчанам, прикрепленным к городской поликлинике № 7, льготные лекарства выдают на ул. Крупской, 1 и ул. Щербакова, 16.

Также на ул. Щербакова, 16 следует обращаться за препаратами для пациентов детской поликлиники № 4.

Для северян, которые относятся к городской поликлинике № 5, работает аптечный пункт на пр. Кольском, 84.

Однако, как говорится в сообщении минздрава, в случае необходимости получить лекарственный препарат пациент может в любой из перечисленных аптек, независимо от того, какая медицинская организация, выписала рецепт.