До конца 2017 года Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области должно обследовать и оценить необходимость и возможность приспособить жилые помещения и многоквартирные дома для нужд инвалидов. Во главу угла ставится доступность.

До конца февраля этого года в Мурманской области должны быть сформированы 30 муниципальных комиссий, в состав которых войдут представители администраций и общественных организаций инвалидов. Если комиссия выявит необходимость установки пандуса или специальных подъемников, то при наличии технической возможности будет разработан перечень мероприятий для оборудования пандусов. В случае отсутствия технической возможности комиссией принимается решение об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома. По результатам экспертиз будут сформированы региональная и муниципальные программы по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества с учетом потребностей инвалидов.