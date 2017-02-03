Девяносто шесть столкновений с материальным ущербом для владельцев транспортных средств было зарегистрировано в минувшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах области. Всего же нарушений было гораздо больше – 409. Тридцать два из них на совести пешеходов, 22 – несовершеннолетних участников дорожного движения. Семь водителей были задержаны инспекторами за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Тринадцать раз автовладельцы останавливались дежурными нарядами за выезд на встречную полосу движения. Еще 235 нарушений Правил зарегистрировали приборы автоматической фиксации.