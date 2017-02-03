«Центр народов Севера» начал сбор заявок на санаторно-курортное лечение представителей коренного малочисленного народа саами – работников оленеводческих хозяйств и общин коренных малочисленных народов Севера Мурманской области на 2017 год. Заявки будут принимать до 2 марта 2017 года включительно.

Чтобы получить путевку в санаторий необходимо приложить – копию акта инвентаризации просчета поголовья домашних северных оленей; копию документа подтверждающего право собственности или аренды оленьего пастбища; копию трудовой книжки на каждого кандидата на получение санаторно-курортной путевки; копию документа, подтверждающего принадлежность кандидата к коренному малочисленному народу Севера Мурманской области – саами.