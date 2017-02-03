Температурные скачки и кратковременные оттепели в Мурманской области не привели к раннему пробуждению бурых медведей.

Как сообщил замначальника отдела Госохотнадзора в Мурманской области Валентина Барашкова, за весь зимний период в Заполярье не объявлялись медведи-шатуны, и в этом году, в отличие от прошлого, ситуация в регионе благополучная.

"Лето было достаточно щедрым на грибы, растительность, ягоды, чтобы зверь мог поднакопить жир на спячку (...) Матерые, взрослые медведи залегли в спячку в начале-середине ноября, молодые - уже в декабре."

Напомним, зимой 2015 и 2016 года в Мурманской области появлялись медведи-шатуны, которые выходили на свалки и воровали домашних собак.

По информации Интерфакс