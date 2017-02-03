9-10 февраля с 15.00 до 19.00 экологическая организация "Природа и Молодежь" будет принимать макулатуру у мурманчан для отправки на переработку. Принести на утилизацию можно книги, журналы, газеты, тетради, офисную бумагу (использованную или измельченную в шредере), списанные архивы и картонные коробки. В макулатуре не должно быть пластика, тетрадных обложек и скрепок. Не принимается горелая, мокрая или испачканная бумага и картон, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки и салфетки.

Пачки бумаги, газет и журналов необходимо перевязать или упаковывать в картонные коробки для транспортировки. Макулатуру ждут в офисе организации по адресу просп. Кольский, 110-А, офис 3-31 (3 этаж).