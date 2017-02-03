На днях новгородский районный суд вынес приговор жителю Мурманска. Он обвинен в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, которые совершал на территории Великого Новгорода.

В феврале 2015 года, наш земляк попытался пытался похитить деньги из помещения микрофинансовой организации, угрожая сотрудницам пневматическим пистолетом.

Как говорилось в судебных материалах, «женщины реально опасались за свою жизнь и здоровье, однако не выполнили требование преступника. При этом одна из них успела закрыть кассу и в ответ на повторную угрозу подсудимого пояснила, что денег в помещении офиса нет. Тогда мужчина попытался самостоятельно вскрыть кассу, (…) но не смог этого сделать. После этого, осмотрев содержимое ящиков рабочего стола и убедившись в отсутствии денежных средств, скрылся с места совершения преступления».

На следующий день он напал на ювелирный магазин. Однако и там продавец отказалась передавать ему деньги из кассы и скрылась в подсобном помещении. После этого горе-грабитель скрылся.

Во время судебного разбирательства, мурманчанин во всем сознался и раскаялся. С учетом того, что в 2015 году мужчина уже был осужден мурманским судом за совершение 11 преступлений, в том числе разбоя, ближайшие семь лет он проведет в колонии строгого режима.