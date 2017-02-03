«Молодогвардейцы» и руководство Региональной общественной приемной договорились о сотрудничестве на постоянной основе

На базе Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Мурманской области будут вести прием граждан активисты «Молодой гвардии Единой России». Об этом договорились руководитель общественной приемной Юрий Шадрин и глава регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко.

Первый прием «молодогвардейцев» на базе общественной приемной состоится 17 февраля 2017 года с 14.00 до 17.00. По словам Антона Громыко, северяне могут обращаться в «Молодую Гвардию» как по вопросам, связанным с региональной молодежной политикой, так и по любым другим.