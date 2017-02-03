Мурманск стал первым городом, где прошел показ комедийной мелодрамы Владимира Шевелькова "О чем молчат французы" для широкого зрителя.

Билеты на премьеру ленты, которая состоялась в кинотеатре "Аврора", были раскуплены задолго до показа. Владимир Алексеевич специально прибыл в столицу Заполярья, чтобы лично встретиться с первыми зрителями своей ленты и остался в восторге от эмоционально-теплой реакции зала. Напомним, до Мурманска лента Шевелькова демонстрировалась только на фестивальных показах в Благовещенске и Выборге.