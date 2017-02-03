В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

– ул. Полярный Круг, с 08 до 20 часов 4 и 5 февраля;

– ул. Самойловой, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской, с 08 до 20 часов 4 февраля;

– ул. Баумана, от просп. Кольского до ул. Достоевского, с 20 часов 4 февраля до 08 часов 5 февраля;

– ул. Самойловой, от ул. Капитана Егорова до дома № 2 по ул. Самойловой, с 08 до 20 часов 5 февраля;

– ул. Ломоносова, с 20 часов 5 февраля до 20 часов 6 февраля;

–внутриквартальный проезд от ул. Беринга до дома № 168 по просп. Кольскому, с 20 часов 6 февраля до 08 часов 7 февраля;

– пер. Якорный, от дома № 19 по пр. Ледокольному до дома № 6 по пер. Якорному, с 08 до 20 часов 7 февраля ;

– ул. Магомета Гаджиева, с 8 до 20 часов 7 февраля;

– ул. Крупской, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;

– ул. Мира, от ул. Старостина до ул. Скальной, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;

–ул. Мира, от ул. Скальной до разворотного кольца общественного транспорта, с 8 до 20 часов 8 февраля.