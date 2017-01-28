Только что в Мурманске столкнулись пассажирский автобус и джип

На проспекте Кирова несколько минут назад произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута №5 и серебристого джипа. Поворачивая с улицы Заводской на Кирова, водитель джипа не заметил большой автобус. В результате лобовое стекло автобуса разбито. Никто из людей не пострадал. Водитель автобуса жив. Пассажиры высажены. Водители и кондуктор ожидают сотрудников ГИБДД.