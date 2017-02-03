Бойцы ОМОНа Росгвардии по Мурманской области провели плановые стрельбы.

Сотрудники отряда, не смотря на суровый заполярный климат, показали высокие результаты в боевой подготовке, мишени ложились одна за другой и все выстрелы были произведены точно в намеченные «части тела» условного противника. При отработке навыков стрельбы из пистолета расстояние до объекта достигает 25 метров, а из автомата расстояние может быть увеличено до 100.

Так же как и на полигоне, бойцы ОМОНа регулярно проводят практические занятия с оружием на территории отряда, а также в тирах, предназначенных для тренировок специальных подразделений.

В настоящее время бойцы спецподразделений Росгвардии по Мурманской области используют новейшие образцы вооружения и специальных средств для выполнения задач повышенной сложности.