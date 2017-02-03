Причем авария была с предысторией. Накануне горе-водитель был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии, но снова сел за руль пьяным. В таком состоянии он поехал в магазин в Видяево. Там он заметил дежурный автомобиль ГИББДД и попытался спрятаться во дворах.

Однако сотрудники ДПС поехали за ним, и во дворе преследуемый врезался в патрульный автомобиль, который пытался перегородить ему путь. К счастью, никто не пострадал. Уголовное дело по ст.264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) прокуратурой направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишением права управления автомобилем на три года.