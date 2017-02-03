В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на территории батутного парка

По данным следствия, в результате ненадлежащего оказания услуг, а именно организации досуга в виде прыжков на батуте в развлекательном батутном парке «Небо», находящемся на территории Кольского района, произошло падение несовершеннолетней девочки на металлический каркас батута, в результате чего ребенку, 2006 года рождения, были причинены телесные повреждения.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.