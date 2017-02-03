Росстат подвёл итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников.

При поиске работы 69 процентов выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы (стажа), 36 процентов не смогли найти работу по полученной специальности и стольких же не устроил уровень предлагаемой заработной платы.

В Мурманской области, как и в большинстве регионов России, выпускники в основном находили работу при помощи друзей, родственников и знакомых – 38 процентов, а каждый четвёртый – обратившись непосредственно работодателю.