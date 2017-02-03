Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов встретился с представителями общественных организаций в сфере ЖКХ. Власти и общественники обсудили вопросы изменения законодательства, общественного контроля и жилищного просвещения, а также вместе искали пути решения наболевших проблем.

Общественники планируют создать сеть жилищного контроля во всем регионе. Она поможет собственникам эффективно взаимодействовать с различными органами власти. Ведь сегодня многие порой не знают своих прав и обязанностей. Общественники устраняют этот правовой вакуум, проводя разъяснительную работу и консультируя.