По данным МИДа России, 4 марта 2017 года вступает в силу протокол о внесении изменений в приложение к соглашению об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Норвегии.

Теперь жители территории поселка Нейден смогут воспользоваться данными правами, а жители муниципального образования Никель и Печенга, Заполярный и Корзуново смогут посещать Нейден. Главное, что российские граждане смогут свободно посещать памятник советским воинам-освободителям, расположенный в Нейдене.