У молодой компании ООО «Кольская ламинария», недавно появившейся на мурманском рынке товаров и услуг, большие планы по расширению бизнеса. Сейчас компаньоны ищут инвестора на строительство перерабатывающего цеха на берегу губы Териберской. На данный момент их сушильная камера находится в черте Мурманска и очень много средств уходит на транспортировку.

При сушке ламинария усыхает в четыре раза. Если весь процесс будет происходить на месте вылова, издержки сократятся в несколько раз.

Более того, в планах мурманских бизнесменов добывать не только дикорастущую ламинарию, но и культивировать свою. Предприниматели хотят арендовать губу, где будут выращивать водоросли. Если проект реализуется в полной мере, в Териберке появится еще около ста рабочих мест.