В Мурманске стартует конкурс «У любви нет преград!», который проходит в рамках акции "Открой свое сердце". Каждый желающий в возрасте от 14 до 30 лет вместе со своей второй половинкой может принять в нем участие.

На почтовый адрес kultura@molodezh51.ru можно прислать свое оригинальное фото, на котором будет раскрыта тематика конкурса «Они такие разные и все-таки они вместе» (возможно краткое описание), а также стих или песню, написанную участником для своей пары (файл видео- или аудиоформата).

Заявки принимаются до 11 февраля. А 14 февраля в ходе акции «Открой свое сердце!» на базе торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл» состоится награждение победителей конкурса и вручение памятных грамот и призов.