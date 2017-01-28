Пропажа кошелька с деньгами и кредитной карточкой привела жительницу областного центра в отделение полиции. Заявительница рассказала, что поздно вечером возвращалась домой от знакомого на такси и, приехав домой, обнаружила пропажу кошелька.

Полицейские установили личность водителя такси, который довозил женщину, а также знакомого мужчины. Последний был ранее судим за кражу, поэтому у оперативников возникло подозрение, что это он украл кошелек. Однако в ходе допроса выяснилось, что житель Мурманска к краже непричастен. Водитель такси также был допрошен, он отрицал свою причастность к краже.

В ходе поиска сотрудники уголовного розыска установили, что кражу кошелька совершил именно водитель такси. Во время повторного допроса житель Мурманска 1985 года рождения, ранее не судимый, сознался в совершении преступления и рассказал, что пассажирка была в состоянии сильного опьянения. Кошелек у нее выпал из кармана. Он это заметил. В кошельке, кроме наличных денег, была банковская карта, вместе с которой находился пин-код. В банкомате таксист обналичил деньги, которые присвоил вместе с наличными, а кошелек выкинул.

Теперь ему предстоит отвечать за кражу. Возбуждено уголовное дело. Чужие деньги мурманчанин успел потратить.