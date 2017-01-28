Определен и предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исходя из среднего заработка. В этом году он составляет 23 120 рублей 66 копеек.НовостиТолько популярные Вчера22:08За травмы посетителей придется отвечать21:28Вечером в сети, утром на бумаге20:00Плановые отключения на 3 февраля19:55Мурманский лыжник выиграл бронзу на лыжном марафоне18:15В Мурманске обсуждали, как поделить 115 миллионов18:10Власти Мурманска налаживают контакт с общественниками в сфере ЖКХ18:00Прогноз погоды на 3 февраля17:50Мурманские лыжницы уступили спортсменкам из Архангельска17:30Мурманские боксеры привезли полный комплект медалей17:20Убирать снег в Мурманске мешает припаркованный транспорт17:00Под Мурманском "накрыли" работавший на Москву подпольный крабовый цех 16:50В Мурманской области может появиться первая подводная ферма 16:40Мурманчанка выиграла серебро на Универсиаде16:27Почему капуста из Кольского залива не пригодна к употреблению16:19«Ямал» покинул порт Мурманска16:12В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из такси16:01Североморец украл мобильный за 57 тысяч у соседа по плацкарте 15:45Выпускники не могут найти работу15:06Госжилинспекция проверит законность перепланировки в шести мурманских домах14:55"Единая Россия" пошла по магазинамВсе новостиКолумнистыАндрей ПривалихинНайди меня, если сможешьДмитрий МалышевДитя природыАндрей ПривалихинВорота на замкеВсе колумнистыВопросы и ответыПолучить ИНН стало значительно прощеНовостиГородОбразованиеВидеоПроисшествияСпортКриминалДокументыСвежий номер