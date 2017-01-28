В России на 5,4 процента увеличены размеры пособий по материнству и детству, выплачиваемых работающим гражданам за счет средств Фонда социального страхования. В Мурманской области при расчетах учитывается и районный коэффициент – 1,4. Таким образом единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, теперь составит 858 рублей 40 копеек. При рождении ребенка одному из родителей либо лицу, его заменяющему, выплатят 22890 рублей 46 копеек. Если на свет появляется, например, двойня, такая сумма положена на каждого из детей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет теперь составляет 4291 рубль 95 копеек, а за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 8583 рубля 92 копейки. Эти деньги имеет право получать один из родителей, другие родственники или опекуны, на чьем попечительстве фактически находится ребенок.

Определен и предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исходя из среднего заработка. В этом году он составляет 23 120 рублей 66 копеек.