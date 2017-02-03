Сегодня состоялась встреча главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова с заместителем губернатора Мурманской Области Евгением Никорой, представителями администрации областного центра, Государственной жилищной инспекции Мурманской области и объединенного Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Мурманской области.В рамках встречи стороны рассмотрели нововведения в жилищном законодательстве, обсудили роль общественности при осуществлении контроля в сфере ЖКХ. Также участники подняли тему реализации программы по благоустройству городов страны, рассчитанную на период до 2022 года. На эти цели в федеральном бюджете заложено порядка 20 миллиардов рублей.

Мурманская область в этом году из них получит 115 миллионов рублей.Надо отметить, что Мурманск в этом движении – пионер, один из показательных примеров. За последние годы в городе модернизированы 27 зон отдыха. В обновленных скверах появились не только игровые, спортивные площадки, но и фонтаны, оригинальные малые архитектурные формы, уникальные скамейки, дизайн которых предложили сами мурманчане. Продолжается работа по строительству мемориального комплекса в память о подвиге мурманчан во время Великой Отечественной войны.