3 февраля 2017 года в 12.00 в рамках реализации партийных проектов «Честная цена» и «Единая страна - доступная среда» состоится общественный рейд в магазин торговой сети. Особое внимание будет уделяться наличию или отсутствию на прилавках продукции местных производителей, а также доступности торговой точки для людей с ограничениями по здоровью.

Общественные контролеры проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество овощей и фруктов, соблюдение условий их хранения.