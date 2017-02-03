В администрации города состоялось заседание экспертной комиссии, на котором подведены предварительные итоги конкурса на создание символа 80-летия Мончегорска. По итогам заседания экспертной комиссии для общественного голосования определены 10 вариантов логотипа. Администрация города обращается к мончегорцам и предлагает вместе выбрать вариант юбилейного символа, который будет использован на сувенирной и полиграфической продукции в 2017 году.

Проголосовать за понравившуюся работу можно до 10 февраля на официальном сайте администрации Мончегорска (ссылка). Объявление результатов конкурса и церемония награждения победителей состоится в феврале 2017 года в администрации города Мончегорска.

Напомним, сбор вариантов логотипа празднования юбилея Мончегорска был объявлен в начале прошлого года. Всего на конкурс поступило 39 работ.

По информации пресс-службы администрации Мончегорска