Пожарным поступила информация о возгорании в квартире на улице Ленинградская набережная, 30/5.

В результате пожара сгорел телевизор, частично сгорел диван на небольшой площади. Также повреждено остекление оконных рам и вещи домашнего обихода. Закопчены стены и потолок в помещении. Пожар тушили девять человек личного состава.

Погибшая – женщина 1967 года рождения. Как сообщили «Вечернему Мурманску» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Мурманской области, признаков криминальной смерти не обнаружено. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, скорее всего погибшая уснула с непотушенной сигаретой. Во время пожара она получила большое количество ожогов.

Ее знакомого, который в это время тоже находился в квартире, удалось спасти.