В декабре в столице Заполярья синоптики зафиксировали превышение нормы выпавших осадков в три раза. В январе - в полтора. Над очисткой тротуаров и проезжей части активно трудятся работники управления дорожного хозяйства. Специалисты круглосуточно обслуживают более 188 километров дорог.

Днем работники убирают удаленные участки дорог от основных магистралей для того, чтобы не создавать транспортные пробки. Ночью рабочие очищают основные магистрали. Основной проблемой дорожников остаются водители, которые не реагируют на просьбы парковать на время уборки свой транспорт в другом месте. За шесть часов до начала работ на территории устанавливаются информационные щиты, которые предупреждают о том, когда на территории будет производиться уборка.

Работа организована в две смены, а графики уборки улично-дорожной сети публикуются на сайте администрации Мурманска для того, чтобы владельцы автомобилей могли успеть заранее переставить свой транспорт.