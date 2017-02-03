Сегодня депутат областной Думы от Мурманска Герман Иванов провёл приём граждан. К 10 часам утра, когда Герман Иванов начал приём, депутаты регионального парламента на рабочих местах отсутствовали почти в полном составе. В этом лично убедился журналист «Вечернего Мурманска», побывавший в здании Думы. Исключение составляли лишь сотрудники аппарата, которые вынуждены ходить на работу, как обыкновенные служащие.

Они шутили в адрес Германа Иванова, что он, по отношению к прочим депутатам, совершает настоящий трудовой подвиг, приходя на работу к 10 часам утра.