В дежурную часть отдела полиции города поступило заявление от 20-летнего мурманчанина о том, что знакомый молодой человек вымогает у него деньги.

Как рассказал потерпевший, со злоумышленником он познакомился через Интернет-сайт для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Некоторое время спустя вымогатель посредством телефонных смс-сообщений и в ходе переписки через социальную сеть стал требовать у него деньги. Подозреваемый настаивал на передаче 150 тысяч рублей, угрожая распространить сведения, порочащие потерпевшего. После проведения ряда оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и изобличен 16-летний подросток, проживающий в городе Мурманске. Школьник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Переданные ему потерпевшим денежные средства он успел потратить на личные нужды, телефон продать.

По факту вымогательства дознавателем отдела полиции №3 по г.Мурманску возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации пресс-службы УМВД России по Мурманской области