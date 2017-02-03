Накануне в детском саду № 118 г. Мурманска сотрудники ОБ ДПС ГИБДД совместно с педагогами дошкольного учреждения провели семейную викторину для детей и их родителей под названием «Трудности перехода». Участие в интерактивном занятии приняли ребята из старшей и подготовительной группы возраста 5-6 лет.

Весь познавательный и творческий процесс находился под пристальным вниманием инспектора ДПС, которая комментировала игровой процесс и объясняла, на что родителям необходимо обращать внимание при изучении дорожных правил с детьми. Особый акцент был сделан на необходимость привития серьезного и ответственного отношения к дороге, развитию внимания и мышления, умению анализировать ситуации на дороге, а не механически следовать выученным правилам.

По информации пресс-службы УМВД России по Мурманской области