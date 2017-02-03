Две тысячи заявок зарегистрированы 1 февраля с момента начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре", который позволит всем жителям России оставить заявку на получение бесплатной земли в ДФО.

С переходом на третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре" значительно выросла нагрузка на Федеральную информационную систему (ФИС) "НаДальнийВосток.рф", через которую можно подать заявку на "гектар" и указать границы интересующего участка. Одновременно на сайт в некоторые часы заходили до 17 тыс. человек, но система не дала сбой, благодаря ранее проведенной работе по усилению ее "пропускной" способности.

По информации ТАСС