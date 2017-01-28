Что же все-таки произошло тем злополучным утром? В садик малыша по просьбе мамы повел старший 10-летний брат, но по пути забежал к другу, а младшему сказал ждать в подъезде. Так ребенок и остался в на лестничной площадке. Его брат, видимо, заигрался, и как раз в это время «бесхозного» ребенка обнаружил мужчина, позвонивший позже в полицию.
Почему же в садике не сообщили о недошедшем до «места назначения» мальчике? И этому нашлось объяснение. Оказывается, в дошкольном учреждении, куда ходит Даня, его бабушка работает воспитателем. Именно в этот день она была уверена, что ее дочь, мама Дани, осталась с ним дома. А мама, в свое время, знала наверняка, что малыш в саду.
Коллега бабушки, той самой воспитательницы, увидела информацию о поиске родителей ребенка и заявила, мол, это ж твой внук! Так все и выяснилось. Родители Дани, когда узнали, были в шоке. В отношении мамы полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП: «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В полиции отметили, что благодарят всех мурманчан, которые размещали информацию на своих страничках в соцсетях, ведь именно это помогло разыскать родителей Дани.