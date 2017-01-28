Хэппи-эндом закончилась история о найденном в подъезде пятилетнем ребенке, о чем «Вечерка» писала сегодня. Все случилось утром 1 февраля в одном из домов на улице Крупской в Мурманске. Спускавшийся по лестнице мужчина заметил малыша, который был один, и вызвал полицию. Назвать свой домашний адрес мальчик не смог, сказав лишь свои имя – Даня, и имена родителей. Фамилию разобрать не удалось, так как говорил ребенок не очень разборчиво. Стражи порядка из его рассказа поняли, что сюда его привел брат. Они опросили жильцов дома, в том числе женщину, которая хорошо знает всех соседей. Она заявила, что такой ребенок здесь не живет.

Стражи порядка забрали мальчугана и на служебном УАЗике повезли в отдел, где малышом занялись полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних.

- Ребенок не был напуган, - говорит начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Марина Шихова. – Сотрудники ПДН специально не стали надевать форму, чтобы мальчику было комфортнее. Его покормили, уложили спать.

Конечно, обзвонили ближайшие детские сады. Как ни странно, там сообщили, что все дети на месте.

Время шло, уже было 14 часов, заявлений о пропаже ребенка не поступало. Тогда полиция разместила фото юного мурманчанина на официальном сайте, надеясь, что это поможет найти его родителей. Информация тут же разлетелась по соцсетям и сайтам. Множество мурманчан переживали о судьбе Дани, комментировали новость, высказывали предположения.

К счастью, в 16 часов за ним приехали родители.

Что же все-таки произошло тем злополучным утром? В садик малыша по просьбе мамы повел старший 10-летний брат, но по пути забежал к другу, а младшему сказал ждать в подъезде. Так ребенок и остался в на лестничной площадке. Его брат, видимо, заигрался, и как раз в это время «бесхозного» ребенка обнаружил мужчина, позвонивший позже в полицию.

Почему же в садике не сообщили о недошедшем до «места назначения» мальчике? И этому нашлось объяснение. Оказывается, в дошкольном учреждении, куда ходит Даня, его бабушка работает воспитателем. Именно в этот день она была уверена, что ее дочь, мама Дани, осталась с ним дома. А мама, в свое время, знала наверняка, что малыш в саду.

Коллега бабушки, той самой воспитательницы, увидела информацию о поиске родителей ребенка и заявила, мол, это ж твой внук! Так все и выяснилось. Родители Дани, когда узнали, были в шоке. В отношении мамы полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП: «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В полиции отметили, что благодарят всех мурманчан, которые размещали информацию на своих страничках в соцсетях, ведь именно это помогло разыскать родителей Дани.