Апелляционные жалобы не помогли мурманскому растлителю детей избежать наказания или хотя бы добиться его смягчения.

Напомним, мурманского спортивного тренера Олега Свидовича осудили за совершение развратных действий в отношении юных воспитанников. Суд вынес вердикт: 14 с половиной лет строгого режима и лишение права заниматься педагогической деятельностью. Однако Свидович и его защитники не согласились с таким приговором, посчитав его слишком суровым, и подали апелляцию. Однако Мурманский областной суд, рассмотрев встал на сторону прокурора и согласился с тем, что оснований для отмены или изменения приговора нет. Он вступил в законную силу.