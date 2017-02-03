Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Ура-губа обнаружили подпольный цех по переработке браконьерских крабов, а также два склада готовой к реализации деликатесной продукции. В цеху были задержаны двое рабочих, которые при полной антисанитарии варили и перерабатывали крабов. Пограничники изъяли расфасованные деликатесы общим весом около двух тонн, что по рыночной стоимости тянет на два миллиона рублей.

По имеющейся информации деликатесы предназначались для реализации в ресторанных сетях Санкт-Петербурга и Москвы. Проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Напомним, в октябре 2016 года там же, в Ура-губе пограничники с коллегами из других силовых ведомств выявили межрегиональную преступную группу, занимавшуюся незаконной добычей и поставкой морских биоресурсов в центральные регионы России.