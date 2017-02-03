В Мурманске активно развивается новый вид бизнеса. Молодые ребята открыли фирму по добыче фукуса и ламинарии. Когда-то в советское время в Дальних Зеленцах была ферма по культивированию этих биоресурсов, а потом развалилась. Вот мурманчане и решили попробовать возродить производство «морской капусты» на Кольском Севере.

В начале пробовали добывать ламинарию в Кольском заливе. Но после того, как сделали химический анализ «пробника», поняли, что здесь не стоит ловить, потому что высоко содержание металлов. Пришлось выбросить всю партию и добывать водоросли где-то подальше от Мурманска. Переключились на Териберку. За первый сезон выловили около четырех тонн бурых водорослей. Рынок сбыта постепенно расширялся. Сейчас у них работают четыре водолаза, а за год в общей сложности выловлено уже около 45 тонн. И будущие «капустоводы» продолжают наращивать обороты и искать новые рынки сбыта.

Как молодым предпринимателям удалось раскрутиться и добыть миллион на развитие своего бизнеса, узнаете из завтрашнего выпуска «Вечерки».