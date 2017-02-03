Министерство здравоохранения Мурманской области не позвало на открытие после ремонта филиала детской поликлиники в Росте ни одного члена комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья. Проигнорирована была и председатель думского комитета Надежда Максимова.

В облДуме расценили этот факт, как демонстрацию обиды на то, что депутаты профильного комитета Думы остро критикуют минздрав Валерия Перетрухина за непродуманную политику оптимизации системы здравоохранения.

В частности, Надежда Максимова, Олег Минин, Андрей Чернев всегда были против закрытия детской поликлиники в Росте, считая такое решение непродуманным и вредным.

Минздрав поступил тогда по-своему. Спустя 9 месяцев, под давлением горожан филиал поликлиники отремонтировали и снова открыли. Но депутатов не позвали. Может, потому, что поликлинику открыли с недоделками? В коридорах медицинского учреждения до сих пор идут ремонтные работы.