В Ленинградской области прошел первый этап Кубка лыжных марафонов Ленинградской области «Ladoga Loppet», в котором принимали участие спортсмены Мурманской области.

В абсолютном зачете на дистанции 50 километров свободным стилем Денис Башмаков финишировал третьим, с результатом 2 минуты 24,17 секунды. «Золото» у лыжника из Санкт-Петербурга Дениса Родикова.