Два воспитанника ДЮСШ № 19 города Мурманска стали призерами первенства Вооруженных сил Российской Федерации, завершившемся в Сергиевом Посаде (Московская область). Ростислав Решетко в 68-килограммовой категории завоевал «серебро», а в весе свыше 76 килограммов «бронза» досталась еще одному мурманскому бойцу Кириллу Ялковскому.

Наивысшего успеха на турнире добился Даниил Дряхлицын из Североморска. По ходу финального поединка он дважды отправил своего соперника в нокдаун. Бой был завершен во втором раунде в виду явного преимущества северянина.

Всего в турнире принимали участие 320 человек из 50-ти регионов России.