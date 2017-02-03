На XXVIII Всемирной Универсиаде, проходящей в Алматы (Казахстан), достойно выступила мурманская биатлонистка Анастасия Егорова, завоевавшая бронзовую медаль в спринтерской гонке.

Егорова тренируется под руководством под руководством заслуженного мастера спорта Александра Качановского. В 2012 году северянка на первенстве СЗФО завоевала первые места в индивидуальной гонке, cпринте и пасьюте.

Еще одну медаль, на этот раз серебряную, завоевал в Алматы фристайлист из Кировска Сергей Шимбуев. Сергей опытный спортсмен и это уже не первый его успех на соревнованиях мирового уровня. В частности, он был призером Чемпионата Европы.